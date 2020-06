Hoe groot is het racisme bij onze politiekorpsen? Professor criminologie gooit opvallend wapen in de strijd

Brussel -

Racisme in het politiekorps is geen monopolie van de VS. Ook in ons land zijn er agenten die allochtonen racistisch bejegenen. Dat stelt professor criminologie Sofie De Kimpe (43), gespecialiseerd in Belgische politiecultuur. Om het probleem in kaart te brengen, pleit ze voor een verplichte registratie van identiteitscontroles, inclusief registratie van de etniciteit. “Allochtone jongeren in grootsteden hebben nog altijd weinig vertrouwen in blanke agenten.”