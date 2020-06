Virologen waarschuwen: “Het is vroeg om met veel mensen samen op een vliegtuig te zitten”

“Het is bijzonder vroeg om met heel veel mensen samen op een vliegtuig te gaan zitten.” Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd tijdens Het Journaal op Eén. Ook Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep GEES, zag de grenzen liever nog langer gesloten.

“Wanneer je naar landen reist die in dezelfde fase van de epidemie zitten of familiebezoeken, oké dat kan. Maar om nu onmiddellijk met volle vliegtuigen naar volle hotels te gaan en op drukke stranden zitten, dat is heel vroeg.” Volgens viroloog Van Ranst is het aangewezen om goed te kijken hoe verschillende landen ervoor staan. Hij benadrukt ook dat corona nog steeds niet weg is. “We moeten kijken in welke fase verschillende landen maar ook verschillende regio’s zitten. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk. Het virus is niet weg, het zou comfortabeler zijn om te reizen als het nog meer weg zou zijn. Wanneer vliegtuigen ergens naar toe vliegen, komen ze niet leeg terug. Ze komen met mensen terug. Virussen reizen met mensen mee, dan is er altijd een stroom.”

Ook Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep GEES, reageert terughoudend op het openen van de landsgrenzen op 15 juni. “Dit is geen uitnodiging voor het massatoerisme. Mensen mogen hun familie in het buitenland gaan bezoeken, maar ik zie met lede ogen aan dat mensen dit gaan beschouwen als een vrijgeleide voor toerisme als vanouds”, zegt ze aan VRT NWS.

De reissector is vanzelfsprekend wel tevreden dat ze zo stilaan kunnen heropstarten. “De sector zal er alles aandoen om alles in optimale veiligheid te laten gebeuren”, klinkt het. Van Ranst moedigt die maatregelen, zoals de hotelkamers nog beter poetsen, aan. “Maar enige matiging van het enthousiasme is toch wel nuttig.”