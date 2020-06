Nieuwe Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute draagt makelaarsbureau ‘Let’s play’ officieel over… met een symbolische boodschap

Wouter Vandenhaute heeft zijn makelaarsbureau ‘Let’s Play’ officieel overgedragen aan zijn kompanen Peter Smeets en Bob Claes om voorzitter van Anderlecht te worden.

De aandelen binnen het bedrijf zijn verschoven. Dat werd gevierd met een speciale, symbolische foto die verwijst naar de overname van Anderlecht door Marc Coucke in 2017. Vandenhaute verloor toen nog de strijd van Coucke en kwam in het satirische Canvas-programma De Ideale Wereld toen met een nogal opvallend bordje in beeld: Coucke = kaka.