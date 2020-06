Ongelofelijk maar waar: BAS oordeelt dat Virton – Beerschot herspeeld moet worden

Virton – Beerschot moet herspeeld worden. De veelbesproken match eindigde in januari op 1-0, maar het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord na een inbreuk tegen de spelregels. Een procedureslag volgde en vandaag (5 juni) heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist dat het – intussen overbodige – competitieduel effectief herspeeld moet worden.

De beslissing van scheidsrechter Arthur Denil om de enige treffer van die partij van eind januari goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels. Duur puntenverlies voor Beerschot en dus vocht de club die nederlaag in volle periodetitelstrijd aan. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB gaf de Mannekes gelijk: het doelpunt van Virton was ongeldig, het werd gescoord na een flagrante inbreuk op de spelregels.

Virton, geruggesteund door Westerlo, kondigde verschillende juridische stappen aan. Na afloop van de tweede periode in 1B staakte Westerlo de strijd, Virton zette wel door. Begin april ving de Luxemburgse club bot na evocatieberoep: de match moést herspeeld worden. Door de coronacrisis werd een maand later op de Algemene Vergadering van de Pro League echter beslist om een punt achter de competitie te zetten.

Het leek uitgesloten dat de replay tussen Virton en Beerschot ooit nog zou plaatsvinden. De match was dan ook compleet overbodig geworden. Virton greep intussen naast een proflicentie en ook Beerschot heeft de laatste weken andere katten te geselen.

De zaak lag tussendoor wel nog bij het BAS en daar werd vrijdag geoordeeld dat de match dan tóch moet herspeeld worden. Hoe en wanneer dat moet gebeuren, is voorlopig heel onduidelijk. Bij de KBVB zullen ze “te gepasten tijde op dit nieuws reageren”, klinkt het.