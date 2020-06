Hoe Michel Preud’homme iedereen aan het lijntje blijft houden

Wie op het puntje van zijn stoel zat, was eraan voor de moeite. Michel Preud’homme (61) gaf wel een interview van twaalf minuten aan Standard TV, maar schepte nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. Dat is pas voor deel 2. Komaan, zeg. Waarom maken de Rouches en Preud’homme hier zo’n show van? Met of zonder Preud’homme: het wordt sowieso een moeilijk jaar voor het noodlijdende Standard. Wie houden ze voor de gek?