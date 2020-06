Steven Defour wacht nog altijd op voorstel Antwerp: “Lig er niet wakker van”

Blijft Steven Defour (32) bij Antwerp of niet? Zoals we al schreven, hoorde de middenvelder na een positief gesprek begin mei niks meer van de Great Old. “Ze gingen terugkoppelen met een voorstel”, zegt hij. “Dat zullen ze dan nog wel doen zeker?”

Maar in tegenstelling tot Dieumerci Mbokani – ook einde contract – kreeg hij geen sein om straks weer te komen trainen, en ook van de WhatsApp-groep met alle spelers maakt hij niet langer deel uit. “Moet ik daar conclusies uit trekken? Ik weet het niet. Ik voel me goed in Antwerpen. Maar komen we uiteindelijk niet tot een akkoord, dan is dat maar zo. Ik lig er niet wakker van. De transferperiode duurt nog lang.” Intussen melden zich alleszins steeds meer clubs uit het buitenland, waar hij ook voor open staat. Zoals bekend is er vooral veel Turkse interesse.