Alle 1A-clubs verplicht 48 uur in quarantaine (ook al zijn eerste coronatests wel negatief)

Als op 7 augustus de competitie hervat, moeten alle clubs uit 1A verplicht 48 uur in quarantaine. Zo lang duurt het op dit moment om een betrouwbaar resultaat van een coronatest te krijgen. STVV maakte als eerste Belgische eersteklasser gedeeltelijke testresultaten bekend – voorlopig allemaal negatief.

Als eerste Belgische profclub hervat STVV maandag de trainingen. De ‘Belgische’ spelers, staf en medewerkers van de Kanaries werden dinsdag al getest op corona – voorlopig is alles negatief. Vrijdag werden de spelers die in het buitenland verbleven getest. Zijn ook die resultaten negatief, dan kan er vanaf maandag met respect voor de afstandsregels worden getraind.

De profclubs kregen gisteren officiële protocollen over hoe ze moeten trainen en testen. Als een speler positief test, moet die in quarantaine. Heeft die speler al met de groep getraind, moet de hele ploeg 48 uur in quarantaine. 48 uur is de tijd die op dit moment nodig is om een betrouwbaar resultaat van een coronatest te krijgen. De Pro League hoopt dat dat nog sneller kan, maar voorlopig is daar geen sprake van.

700.000 euro zelf te betalen

Wanneer begin augustus de competitie hervat, moeten alle ploegen sowieso 48 uur in quarantaine. Ook weer om dezelfde reden – alle testresultaten moeten negatief zijn. Voorlopig is voorzien dat elke speler twee keer per week wordt getest. De frequentie kan naar beneden indien de pandemie gunstig blijft evolueren. Indien het ritme van twee testen per week wordt aangehouden, loopt de factuur wel op tot bijna 700.000 euro voor de clubs. Een coronatest kost vandaag 45 euro en per club worden gemiddeld zo’n 40 mensen getest: spelers, stafleden en medewerkers.

De Pro League zal de clubs vermoedelijk vragen zelf in te staan voor de kosten. De regering stelde de clubs gerust dat er voldoende tests voorradig zijn, maar dat kan veranderen als er een nieuwe opstoot van de pandemie is.

Geen vervroegde finale

Ondertussen blijft er onduidelijkheid bestaan over datum van de promotiefinale. Het Ministerieel Besluit dat vrijdag werd opgesteld, biedt de mogelijkheid om de datum van 2 augustus te vervroegen naar begin juli. Dat draagt de voorkeur weg van Beerschot, dat die finale liefst met de kern van dit seizoen wil spelen. OHL, dat veel meer spelers heeft die einde contract zijn, wil liefst later en met gewijzigde kernen aantreden.

Het feit dat er in juli wedstrijden gespeeld kunnen worden, is ook koren op de molen van de tv-rechtenhouders. Zij vinden dat de competitie te vroeg werd gestopt en eisen compensatie voor de niet-gespeelde wedstrijden.