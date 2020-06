Waasland-Beveren en Beerschot dagvaarden de Pro League

”De beslissing tot degradatie van Waasland-Beveren naar 1B is op het eerste zicht een inbreuk op het mededingingsrecht”, vertelt clubadvocaat Tom Rombouts. “Anderzijds is ook het betalen van bepaalde sommen wanneer men geen procedure zou opstarten voor een juridische instantie op het eerste zicht een inbreuk.” Gelet op dit advies is de club vol vertrouwen dat het Mededingingscollege op de zitting van 17 juni in dezelfde zin zal oordelen. Maar de Waaslanders wedden op meerdere paarden. De club vecht de beslissing van Algemene Vergadering van 15 mei, met degradatie tot gevolg, ook aan voor het BAS. De club wil de zaak in de laatste week van juni pleiten, al moet dat nog bevestigd worden. Tot slot trekt Waasland-Beveren ook naar de rechtbank van eerste aanleg om de licentie van Moeskroen aan te vechten. Eerder deed ook Westerlo dit al.

Beerschot naar het BAS

Beerschot hekelt de ongelijke behandeling van de profclubs door de Pro League. Het valt onder meer de reglementswijziging aan waardoor de tweede promotiefinale in 1B met nieuwe spelerskernen kan gespeeld worden. Ook het drukkingsmiddel van de Pro League om Westerlo te laten promoveren als OHL en Beerschot de finale niet zouden kunnen spelen is volgens de club niet reglementair. Verder willen de Kielse Ratten ook nog verdere stappen ondernemen over de wijziging van de competitieformats volgend jaar. Een beperkt aantal clubs zal 40 competitiewedstrijden spelen, terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 (of in 1B 28 wedstrijden) zal afwerken. “Dit leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid”, luidt het.