De man die drie penalty’s op vijf stopt

Van Crombrugge wacht af, Boeckx keeperstrainer en scout

Vorige week stuurde Timon Wellenreuther een berichtje naar zijn Belgische maat en ex-Genk-speler Jordy Croux: “Wat denk je van Anderlecht?” Het duo voetbalde twee jaar samen bij Willem II en ze zijn goeie vrienden geworden. “Timon heeft hetzelfde profiel als Hendrik Van Crombrugge”, vertelt Croux ons. “Getalenteerd, goeie reflexen op zijn lijn en een keeper die uitstekend meevoetbalt. Hij past dus perfect in de visie van Vincent Kompany. Ik was dan ook blij dat hij me woensdag een foto whatsappte van zijn bezoek aan Anderlecht.”

Probleem met contract

Veel scheelde het nochtans niet of Wellenreuther zat nu bij Union Berlijn. Anderlecht toetste de afgelopen maanden véél keepers af, maar mikte pas laat op Timon Wellenreuther op voorspraak van nieuwe keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar. Gelukkig waren er enkele administratieve problemen met zijn contract, zodat de doelman niet snel elders kon tekenen. Dat zat zo: Wellenreuther was einde contract bij Willem II op voorwaarde dat hij voor 15 mei een aangetekende brief stuurde naar de club. Helaas werd dat vergeten. Zo lag hij automatisch nog een jaar vast en was hij niet transfervrij. Anderlecht leverde de beste oplossing.

“Het is toch met pijn in het hart dat we Timon laten gaan”, stelt ook Willem II-coach Adrie Koster. “Hij heeft zich hier enorm goed ontwikkeld, zeker het laatste jaar. Maar Timon verzilverde zijn contractsituatie en is klaar voor een stap hogerop.”

De meest kritische Nederlandse analisten zijn echter sceptisch. Volgens hen kende Wellenreuther wel twee goede seizoenen bij een ploeg die dit jaar vijfde werd, maar heeft hij nog veel te leren. Aad de Mos zegt zelfs: “Gewoontjes. Iets voor Mechelen of Zulte Waregem.” Koster spreekt dat tegen. “Wellenreuther moet nog een evolutie doormaken, maar hij heeft eigenlijk geen zwakke plek”, aldus de ex-coach van Club Brugge. “Timon is een goeie allroundkeeper. Hij valt vooral op omdat hij goed meevoetbalt. Als zijn ploeg hoog voetbalt, bespeelt Timon de ruimtes voor zijn grote rechthoek goed. Zo anticipeert hij op ballen in de rug van de defensie en kan hij het spel vlot herlanceren. Ik zeg niet dat hij elke bal op een stropdas legt, maar zowel met rechts als met links kan hij passes geven. Zo’n meevoetballende keeper vind je niet makkelijk, hoor.”

Croux wil daaraan nog iets toevoegen. Hij verwijst vooral naar de halve finale van de beker in 2019. In de strafschoppenreeks tegen AZ stopte Wellenreuther toen drie penalty’s en mocht Willem II naar de finale tegen Ajax. “Hij is een ongelofelijke penaltypakker. Op training oefende ik vaak op strafschoppen. Ik zweer het je: gemiddeld pakte Timon drie van mijn vijf penalty’s. Ze waren nochtans niet slecht getrapt en ik varieerde mijn schoten: hard, zacht, geplaatst, door het midden, in de hoek...Ongelofelijk.”

Gespeeld tegen Real

De goalie van 1,88 meter ontploft soms als het op het veld niet loopt zoals hij dat wilt. Wellenreuther is opgeleid in Duitsland en geeft nooit op. Zijn vader Inglo is politicus en was voorzitter van Karlsruhe. Omdat Timon niet wou gezien worden als papa’ skindje trok hij toen naar Schalke 04. Daar leerde hij meevoetballen als Neuer en debuteerde hij in 2015 tegen Bayern (1-1) en in de Champions League tegen Real Madrid (0-2 en 3-4). Toen de ervaren keepers weer fit waren, werd hij uitgeleend aan Mallorca in de Spaanse tweede klasse. Finaal koos hij voor speelminuten bij Willem II. “Eens Wellenreuther zich ergens thuisvoelt, is hij best een sfeermaker”, besluit Croux. “Hij praat Nederlands met wat haar op, maar begrijpt wel alles. Anderlecht zal nog plezier aan hem beleven.”