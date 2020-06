Coronavirus verziekt nu ook de arbeidsmarkt

“Vorig jaar 51 miljoen euro winst uitgekeerd, nu 550 mensen buiten”

Samsonite in Oudenaarde, VCST in Sint-Truiden, BMT Aerospace in Oostkamp, D’Ieteren Auto in Brussel en Compass in Evere. Alle vijf kwamen ze de voorbije dagen met het slechte nieuws dat het coronavirus hen dwingt om mensen de laan uit te sturen. Het virus heeft de arbeidsmarkt in zijn greep.

Al minstens 2.600 banen voor de bijl

Sinds ons land half maart in lockdown ging als gevolg van het coronavirus, gingen er al minstens 2.600 banen voor de bijl (zie lijst). Minstens, want enkel de grootste ontslagrondes halen de media; kleinere ontslagen of zelfstandigen die definitief de deuren sluiten blijven nu eenmaal vaak onder de radar. Daarnaast beginnen ook stilaan de eerste bedrijven gerechtelijke bescherming tegen hun schuldeisers te zoeken. Voor de medewerkers van die bedrijven is het bang afwachten of hun werkgever corona zal overleven: denk maar aan kledingketen e5 Mode (500 banen), de Hasseltse meubelproducent Recor (215 banen) of nog speelgoedketen MaxiToys (550 banen).

Toen de Nationale Bank van België half mei meldde dat er mogelijk tot 180.000 banen op de helling staan bij de bedrijven en nog eens 70.000 bij zelfstandigen, werd dat door de eeuwige positivo’s nog als paniekzaaierij afgedaan. Nu echter blijkt dat de heropstart van de economie maar mondjesmaat gebeurt en dat het nog minstens tot volgend jaar zal duren alvorens de bedrijven weer op het normale toerental draaien, lijkt dat scenario beangstigend realistisch.

Meer werklozen, minder vacatures

Bijkomend probleem: door dat trage economische herstel – de Nationale Bank en het Planbureau vrezen dat de economie dit jaar niet met 8 maar met 11 procent zal krimpen – ligt ook de vacaturemarkt op apegapen. Op de cijfers voor de maand mei is het nog wachten, maar in april kreeg de VDAB 12.099 nieuwe jobaanbiedingen, de helft minder dan de 24.179 in februari.

“De voorbije maanden had de coronacrisis een duidelijke impact op ons leven en ook op onze arbeidsmarkt”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Toch zien we de eerste hoopgevende signalen. Als we de werkloosheidsgraad in mei 2020 vergelijken met april 2020 is er een lichte verbetering merkbaar.”

Dat klopt, al kan je je afvragen of de minister niet blij is met een dode mus. Want Vlaanderen mocht einde mei dan wel 198.283 niet-werkende werkzoekenden tellen (iets minder dan de 201.757 van einde april), het blijven er wel 24.247 of bijna 14 procent meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB. De stijging is bovendien in alle Vlaamse provincies merkbaar. En in die cijfers zitten, voor een goed begrip, de tijdelijke werklozen en de aangekondigde collectieve ontslagrondes nog niet vervat. Voorwaar geen fraai vooruitzicht.