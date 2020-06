Trump zet kwaad bloed op persconferentie: “Een grote dag voor George Floyd”

De werkloosheid onder de Amerikanen is gedaald, en dat is “een grote dag voor iedereen”, zei president Donald Trump op een persconferentie vrijdag in het Witte Huis. “Ook voor George Floyd. Hopelijk kijkt hij nu op ons neer en zegt hij dat er iets geweldigs gebeurt in zijn land. Dit is een grote, grote dag in termen van gelijkheid”, aldus Trump. Een uitspraak die kwaad bloed zette, waarna de president ook nog weigerde om vragen te beantwoorden.

In zijn toespraak beklemtoonde Trump nog dat elke Amerikaan een gelijke behandeling moet krijgen van de veiligheidstroepen, ongeacht zijn huidskleur. “We hebben gezien wat vorige week gebeurd is (verwijzend naar het politieoptreden in Minneapolis dat leidde tot de dood van Floyd, nvdr). Dat kunnen we niet toelaten.” Maar Trump kon het ook niet laten zichzelf in het zonnetje te zetten. “Niemand heeft voor de zwarte gemeenschap gedaan wat deze president gedaan heeft.”

Nog gisteren verscheen een nieuw filmpje van politiegeweld in Buffalo, waarbij twee agenten een 75-jarige blanke man tegen de grond duwen. Beide agenten werden intussen geschorst.(sobu)