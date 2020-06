Openbare aanklager weigert vreedzame demonstranten in New York te vervolgen

Vreedzaam protest in New York naar aanleiding van de moord op George Floyd Foto: AP

Demonstranten die in de New Yorkse wijk Manhattan zijn gearresteerd voor kleine vergrijpen zoals wanordelijk gedrag en illegale samenkomst worden niet vervolgd. Dat heeft een officier van justitie bekendgemaakt.

Deze week zijn er in New York honderden arrestaties verricht vanwege protesten tegen politiegeweld die in de Verenigde Staten zijn uitgebroken na de dood van de zwarte arrestant George Floyd. Floyd stierf in Minneapolis op 25 mei nadat een blanke politieagent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd zette tijdens een arrestatie voor een niet-gewelddadige misdaad.

Nadat de protesten op zondag en maandag tot plunderingen leidden, stelde de burgemeester van New York een avondklok in. Die werd grotendeels door vreedzame actievoerders genegeerd. De politie verrichte honderden arrestaties wegens schending van de avondklok.

In een verklaring zei officier van justitie Cyrus Vance van Manhattan dat zijn kantoor “weigert deze arrestanten te vervolgen in het belang van gerechtigheid”.