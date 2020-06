MR probeerde te marchanderen met mijn verkiezing, zegt Khattabi

Khattabi was naar voren geschoven om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden, maar slaagde er niet in de post te bemachtigen Foto: BELGA

De MR heeft geprobeerd om de liberale steun voor de benoeming van Zakia Khattabi (Ecolo) bij het Grondwettelijk Hof te koppelen aan groene steun voor 300 miljoen euro schadevergoeding voor Waalse bezitters van zonnepanelen. Dat claimt Khattabi op de Franstalige openbare omroep RTBF.

Khattabi was naar voren geschoven om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden, maar ze slaagde er midden mei niet in de vereiste tweederdemeerderheid in de Senaat te behalen. In ‘Le Grand Oral’ van RTBF en Le Soir sprak ze zaterdag voor het eerst over die nederlaag.

Khattabi stuitte naar eigen zeggen op “een campagne” van N-VA, maar ze richtte haar banbliksems ook op de MR. “De waarheid is dat er een poging tot onderhandelen is geweest, maar dat we de prijs van 300 miljoen euro niet wilden betalen”, zei Khattabi.

Volgens haar vroegen de Franstalige liberalen begin mei 300 miljoen euro om de eigenaars van zonnepanelen in Wallonië een schadevergoeding te bezorgen. Ze zouden immers een prosumententarief moeten gaan betalen voor het gebruik van het distributienetwerk.

