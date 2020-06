Joe Biden heeft Democratische nominatie binnen

In de Verenigde Staten heeft Joe Biden, de enige overblijvende presidentskandidaat van de Democratische Partij, nu ook officieel de nominatie binnen. Volgens de data van verschillende Amerikaanse media heeft hij nu meer dan de benodigde 1.991 kiesmannen achter zich. Als kandidaat voor de Democraten zal Biden de Republikeinse zittende president Donald Trump uitdagen.

Biden claimde zijn kandidatuur ook al in een mededeling. “Het was een eer om naast een van de meest getalenteerde groepen van kandidaten van de Democratische Partij ooit mee te dingen”, zegt hij. “Ik kan met trots zeggen dat we als een verenigde partij in deze algemene verkiezing gaan.”

Dat de voormalige vicepresident onder Barack Obama de nominatie zou binnenhalen, was zo goed als zeker. Sinds medekandidaat Bernie Sanders enkele weken geleden de handdoek in de ring gooide, was hij de enige overblijvende presidentskandidaat. Sanders bleef wel kiesmannen verzamelen om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op het Democratische programma.

Dinsdag won Biden nog de voorverkiezingen in de hoofdstad Washington D.C. en de staten Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island en South Dakota. De volgende voorverkiezingen op de agenda zijn die in Georgia en West Virginia op 9 juni.