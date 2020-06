Verdachte ontvoering Maddie McCann nu ook gelinkt aan verdwijning zesjarige René Hasee

De Duitse politie onderzoekt nu ook of Christian Brueckner gelinkt kan worden aan de verdwijning van René Hasee, 24 jaar geleden in Portugal.

De Duitse politie onderzoekt nu ook of Christian Brueckner gelinkt kan worden aan de verdwijning van René Hasee. De zesjarige jongen verdween 24 jaar geleden in Portugal, niet zo ver van de plek waar ook de kleine Maddie werd ontvoerd.

René, uit het Duitse Elsdorf, verdween op 21 juni 1996, toen hij met zijn ouders op vakantie was in het Portugese Aljezur. Amper 40 kilometer van Praia de Luz, in de Algarve, waar ook Madeleine McCann verdween. De blonde uk liep die dag voorop op weg naar het strand. Maar plots verloren zijn moeder en vader hem uit het zicht. Voorgoed. Nooit zagen ze hun jongen nog terug. Het enige waar ze zich tot op de dag van vandaag aan kunnen vastklampen is een hoopje kleren dat ze van hem terugvonden op het strand.

Voor papa Andreas Hasee is het een verrassing dat de politie bij hem aanklopt. “Voor het eerst in 20 jaar laten ze iets van zich horen”, zegt hij. Al gelooft hij niet meer in een goede afloop. “Onze zoon was erg voorzichtig en zou nooit in zijn eentje in de Atlantische Oceaan zijn gaan zwemmen.” “Natuurlijk zet dat je aan het denken. Maar ik denk niet dat hij nog leeft.”

Dat René’s overlijden verdacht was, maakten experten toen al uit. Door de gunstige weers- en stroomomstandigheden op zee was het volgens hen onmogelijk dat hij zou verdronken zijn. Toeval wil dat ook Christian Brueckner, verdacht van de ontvoering van Maddie McCann in 2007, toen verbleef in de populaire toeristische streek.

Andere verdwijningszaken

Niet alleen de zaak van René wordt weer uitgespit. In Duitsland is een verdwijningsdossier opgerakeld waarbij iedereen nu in de richting van Brueckner kijkt. Het is dat van de 5 jaar oude Inga Gehricke. Net als Maddie een meisje met blond haar en blauwe oogjes. Ze had er net een barbecue met de familie opzitten toen ze begin mei 2015 van de aardbodem verdween.

Ook het Brugse gerecht gaat na of Christian Brueckner in aanmerking komt voor de moord op Carola Titze, in juli 1996. Het Duitse meisje werd tijdens de zomervakantie vermoord teruggevonden in de Duinbossen in De Haan. Speurders zochten jarenlang naar een 17- à 19-jarige Duitser, met wie ze de dagen ervoor contact had. De 43-jarige Brueckner was toen 19 jaar, en lijkt ook fysiek op de jongeman die Belgische speurders ­jarenlang probeerden te klissen.