Alle 57 politieagenten nemen ontslag als protest tegen schorsing collega’s

Alle 57 agenten van een politieteam in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, zijn opgestapt als protest tegen het ontslag van twee collega’s. Ze werden geschorst nadat uit beeldmateriaal was gebleken dat ze een 75-jarige vredesactivist tegen de grond hadden geduwd. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan het hoofd.

Op de beelden is te zien hoe een bejaarde activist met mondmasker, tijdens een vreedzame betoging tegen politiegeweld en racisme, omver wordt gelopen. Met een harde klap vliegt hij op de stoep. Hoewel hij hevig bloedde aan het hoofd en roerloos bleef liggen, liep de politie gewoon door.

De twee agenten, die de man aantikten, werden prompt naar huis gestuurd zonder loon. Donderdag al, toen de video uitlekte op Facebook.

Burgemeester Byron W. Brown stelde op Twitter “zeer verontrust” te zijn door de video en dat een politieonderzoek is ingesteld. Het slachtoffer verkeert volgens Brown in een „stabiele, maar ernstige toestand.” Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemde het voorval “geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk.”

Cuomo zei vrijdag dat hij met het 75-jarige slachtoffer heeft gesproken. „Goddank leeft hij nog.”