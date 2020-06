Grote baas American Foodballcompetitie biedt excuses aan en steunt nu wel antiracismeprotest

Commissaris Roger Goodell van de American footballcompetitie heeft vrijdag in een videoboodschap toegegeven dat de NFL fouten heeft gemaakt door niet naar spelers te luisteren die racisme aan de kaak stellen.

“Wij, de National Football League, geven toe dat we ongelijk hadden omdat we niet eerder naar NFL-spelers luisterden en moedigen iedereen aan om zich uit te spreken en vreedzaam te protesteren,” zei Goodell. “Wij, de NFL, geloven dat zwarte levens ertoe doen.”

Binnen de grootste sportcompetitie van de VS is er voortdurend ophef over spelers die uit protest tijdens het spelen van het volkslied op een knie gaan zitten. Deze praktijk werd gepopulariseerd in 2016 door de zwarte quarterback Colin Kaepernick om te protesteren tegen racistisch onrecht en politiegeweld. Na die actie kwam Kaepernick nergens meer aan de bak.