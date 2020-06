Noorse prinses Märtha Louise krijgt doodsbedreigingen omwille van relatie met zwarte Amerikaanse goeroe

Prinses Märtha Louise en haar zwarte Amerikaanse vriend Durek Verrett hebben doodsbedreigingen gekregen omdat ze een relatie hebben. Wekelijks krijgen ze ook te horen dat ze een schande zijn voor hun ras en families omdat ze samen zijn.

Märtha Louise vertelt dat ze zich als vriendin van Durek meer dan ooit bewust is van racisme. “Dat heeft mij een spoedcursus gegeven in de wijze waarop blanke superioriteit een rol speelt”, aldus de dochter van koning Harald en koningin Sonja. “Tot nu toe heb ik mijn mond gehouden over het racisme dat ik heb gezien ten aanzien van mijn vriend. Ik zie nu in dat dit een deel van het probleem is. Ik heb geen actie ondernomen, zoals ik had moeten doen, maar vanaf vandaag stopt dat.”

De Noorse prinses deed de onthullingen over racisme op haar twee Instagram-accounts. Die waren eerder deze week nog gehackt, maar daarna weer hersteld.

De prinses gaf een lange lijst van voorbeelden van de manier waarop Durek ‘anders’ wordt behandeld. “Het zit ‘m in de kleine dingen. In de manier waarop mensen Durek mijden. Hoe vrienden aannemen dat hij over alles liegt. Dat hij kwaadaardig is omdat hij zo aardig is”, zo vertelde de prinses op zowel haar persoonlijke als haar zakelijke Instagram-account.

Gwyneth Paltrow

Ook het Noorse koningshuis is niet bepaald gelukkig met het koppel. Toen Märtha Louise naar huis kwam met de boodschap dat ze “haar zielsverwant” had gevonden, reageerde haar moeder en vader nogal koeltjes. Verret stond immers bekend als een twijfelachtig Amerikaans goeroe die onder meer Gwyneth Paltrow en Gerard Butler tot zijn fans mag rekenen.

De aankondiging veroorzaakte zo veel controverse dat haar vader besloot dat ze haar koninklijke titel niet langer mocht gebruiken. Dat de twee later op spirituele tour gingen door Noorwegen onder de slogan ‘De prinses en de sjamaan’ hielp ook al niet.

Eerder beweerde de sjamaan ook al dat hij vrouwen die veel sekspartners hadden gehad, kon “reinigen”. “Als vrouwen met veel mensen naar bed gaan, gebeurt er iets met hun vagina. Dat moet worden opgeruimd. Ik bied daar oefeningen voor aan.”