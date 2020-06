Aantal besmettingen stijgt vierde dag op rij

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 165 nieuwe gevallen, besmet met COVID-19, gerapporteerd, ook 78 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Hoewel de trend dalend is, zit het aantal besmettingen weer lichtjes in de lift.

Terwijl er woensdag nog 70 nieuwe bevestigde gevallen opdoken, waren dat er donderdag 82, vrijdag 140 en vandaag 165. Een lichte stijging dus. Daarvan wonen er 123 in Vlaanderen, 26 in Wallonië en 16 in Brussel.

Dat brengt het totale aantal bevestigde gevallen in ons land op 59.072.

Er liggen nog 121 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 16. Nog 71 mensen worden beademd, dat is een daling van 2. Verder zijn intussen in totaal 16.190 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

In ons land zijn het voorbije etmaal 15 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 5 mensen in het ziekenhuis en 10 in de woonzorgcentra. Daarvan zijn 100 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 9.580, waarvan 48 procent overleed in het ziekenhuis en 50 procent in woonzorgcentra.