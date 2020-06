Het Pro League-protocol voor de heropstart van de voetbaltrainingen. Een overzicht.

De Pro League heeft een document met richtlijnen opgesteld om op een veilige manier opnieuw te kunnen voetballen. Het protocol bevat aanbevelingen voor de clubs, spelers en medewerkers. Het gaat wel slechts om een ontwerp: alle regels moeten nog door de GEES bestudeerd worden en de clubs moeten hun feedback nog geven. Maandag hervat STVV als eerste de trainingen in 1A.

Twee categorieën personen

Het protocol maakt een onderscheid tussen twee categorieën van personen. Onder categorie 1 vallen personen die rechtstreeks contact hebben met de spelers: de spelers zelf, de technische en medische staf, materiaalmannen, teammanagers en de gezinsleden van deze personen.

Alle personen uit categorie 1 worden voor aanvang van trainingen getest op het coronavirus. Hiertoe behoren dus ook de gezinsleden. Gisteren werd al duidelijk dat als een speler positief test, die in quarantaine moet. Heeft die speler al met de groep getraind, moet de hele ploeg 48 uur in quarantaine: de tijd die op dit moment nodig is om een betrouwbaar resultaat van een coronatest te krijgen.

Iedereen uit deze groep dient een logboek met hun contacten bij te houden. De Pro League vraagt om contact met derden en onnodige verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.

Categorie 2 bestaat dan uit de individuen die wel in dezelfde ruimtes komen als personen uit de eerste categorie, maar zonder direct contact. Hiertoe behoren onder meer ondersteunende personeelsleden, veiligheidspersoneel en poetsdiensten. De club moet een aparte ingang voor de afzonderlijke categorieën voorzien.

De trainingen worden gefilmd

De clubs moeten de groepstrainingen verplicht op video opnemen: zo kunnen contacten getraceerd worden bij een mogelijke besmetting. Bij een eventuele stage krijgt iedereen ook een persoonlijke kamer toegewezen, die zelf schoongemaakt moet worden.

Als er gemeenschappelijk vervoer nodig is, moet de club twee spelersbussen voorzien in plaats van één: zo kan de afstand in de bus gerespecteerd worden. Alle inzittenden moeten een mondmasker dragen.

*Geen fysiek contact tot en met 30 juni

Er mogen maximum 20 personen tegelijk op het trainingsveld en van de medische staf wordt verwacht dat ze met een mondmasker en met handschoenen werken. De spelers komen met eigen vervoer naar de training en op een vastgelegd tijdstip. De kleedkamers en de douches worden niet gebruikt: de spelers moeten de club na de training zo snel mogelijk verlaten.

De trainingen vinden sowieso achter gesloten deuren plaats. Alle namen van de aanwezigen worden geregistreerd en de temperatuur van de spelers wordt opgemeten.

Trainingsmateriaal wordt zoveel mogelijk ontsmet. In de fitnessruimtes wordt de anderhalvemeterregel gerespecteerd.

*Wel fysiek contact vanaf 1 juli

Er mogen meer dan 20 personen tegelijk op het trainingsveld en fysiek contact is toegestaan. Al blijft de Pro League wel adviseren om het “tot een minimum te beperken.”

Douchen gebeurt nog steeds afzonderlijk en de kleedkamers worden in vastgelegde groepen gebruikt. Na de training worden de outfits in aparte zakken gewassen en opgeborgen.

Ook de media wordt vanaf 1 juli weer toegelaten op de clubs, hoewel liefst zo weinig mogelijk. De namen van de journalisten worden ook genoteerd. Filmen en interviewen vindt met respect voor social distancing plaats.