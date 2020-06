Duitse autoriteiten negeerden zeven jaar geleden waarschuwingen dat Christian Brueckner kon gelinkt worden aan de dood van Maddie

De Duitse autoriteiten negeerden zeven jaar geleden de waarschuwingen van hun eigen politie dat Christian Brueckner Maddie McCann had kunnen ontvoeren en vermoorden.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel stuurde de politie van Braunschweig een rapport naar het Duitse Federaal Strafhof in 2013. Daarin identificeerden Brueckner hoofdverdachte nummer één in het Madeleine-mysterie.

De lokale politie monitorde toen het gedrag van 43-jarige Brueckner dag en nacht. Hij was toen al eens veroordeeld voor het misbruik van kinderen.

Maar met dat bewuste rapport gebeurde er niets. Tot Britse rechercheurs deze week een nieuw oproep deden naar mogelijke getuigen in de zaak Madeleine in een Duitse tv-show.

Scotland Yard was opnieuw begonnen met zijn eigen onderzoek en was op zoek naar Europese toeristen die mogelijks in Portugal waren geweest toen de toen driejarige Madeleine in 2007 verdween uit het vakantieappartement van haar ouders in Praia da Luz.

Der Spiegel schrijft: “Eén persoon heeft een tip gegeven over Christian Brueckner, maar met het rapport van de politie in Braunschweig aan het Federaal Strafhof werd nooit iets gedaan, tot grote ontsteltenis van de lokale onderzoekers.”

Brueckner zit momenteel in een Duitse gevangenis waar hij een gevangenisstraf van zeven jaar uitzit voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw 15 jaar geleden in Portugal. Hij werd in december vorig jaar veroordeeld voor het misdrijf .