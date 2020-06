FIFA-voorzitter Infantino verwacht fans niet meteen terug in stadions: “We moeten geduldig zijn”

Nu de competities wereldwijd terug op gang getrokken worden, blijft de vraag wanneer er weer voor toeschouwers in de stadions gespeeld kan worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino predikt daarbij voorzichtigheid en verwacht niet meteen een terugkeer van de fans. “We moeten geduldig zijn”, bekende hij zaterdag in een videoboodschap die verstuurd werd naar de 211 nationale bonden die bij de FIFA aangesloten zijn.

“In het voetbal zal er altijd plaats zijn voor de fans. Voetbal in lege stadions is duidelijk niet hetzelfde, maar we moeten geduldig zijn wat betreft de beslissing wanneer we fans opnieuw in de stadions zullen toelaten. Wij zullen er blijven aan voortwerken om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk op een veilige en verantwoordelijke manier weer kan”, aldus de FIFA-voorzitter, die eveneens oproept de geldende nationale richtlijnen te respecteren.

Daarnaast werkt de Wereldvoetbalbond aan een plan, “om een beter voetbal voor de toekomst te creëren”. Daarover zullen de nationale bonden en andere belanghebbenden ook geconsulteerd worden. “Door solidariteit kunnen we oplossingen vinden om tot een betere voetbalwereld te komen.” De FIFA-preses pleit zelf voor duidelijkere en striktere financiële regels, waarin openheid en gezond beleid bouwstenen moeten worden.

Het eerder reeds aangekondigde financieel hulpplan, om de financiële krater die de coronacrisis wereldwijd in het voetbal geslagen heeft weer op te vullen, zit momenteel in de laatste voorbereidende fase en kan mogelijk op de volgende FIFA Council al gepresenteerd worden. Tegen dan zal er ook meer duidelijkheid zijn wat betreft de internationale kalender voor de komende jaren. Door de coronacrisis moet er heel wat ingehaald worden en de wedstrijden en toernooien dreigen elkaar in sneltempo te zullen opvolgen. (belga)