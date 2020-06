Btw-verlaging voor horeca, cadeaucheque van 300 euro en alle Belgen 10 gratis ritten op de trein: dit wat de superkern zaterdag heeft beslist

De superkern is het zaterdag eens geraakt over een steunpakket voor sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. Er komt voor de horeca inderdaad een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor maaltijden en drank (niet voor alcohol). Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers onbelast een cadeaucheque van 300 euro te geven die ze kunnen besteden in de horeca, maar ook in de cultuursector of bij andere getroffen zaken.

De vergadering tussen de meerderheidspartijen en een reeks oppositiepartijen die het minderheidskabinet van Sophie Wilmès steunen, heeft zaterdag een vijftal uren geduurd en leverde een rist aan maatregelen op waar iedereen wel eten en drinken in kan vinden. Vorige week lukte het niet om het pakket rond te krijgen, onder meer omwille van frustratie over de regering-Wilmès die de plannen een dag eerder al communiceerde zonder dat de anderen er al iets van afwisten.

De voorbije week maakten alle partijen ook eigen voorstellen over en vergaderden technici verschillende keren om de knopen door te hakken. Dat loonde, want zaterdag kwam er uiteindelijk een akkoord uit de bus over 9 maatregelen.

Naast de btw-verlaging voor de horeca en de cadeaucheque van 300 euro gaat het ook om een verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de getroffen sectoren tot eind dit jaar. Voor alle andere bedrijven is dit maar tot eind augustus. Ook tot eind augustus is de verlenging van het corona-ouderschapsverlof, dat eigenlijk maar tot eind deze maand liep. Ook het overbruggingskrediet voor zelfstandigen wordt overigens verlengd.

Om de koopkracht te verhogen van de armsten in de samenleving besliste de superkern om alle bijstandsuitkeringen – niet de werklozen dus – tot eind dit jaar elke maand een premie van 50 euro te geven. Omdat het tot eind dit jaar eenmalig is, wordt de uitkering zelf niet verhoogd.

Nog opvallend is dat elke Belg een railpass krijgt met tien gratis treinritten. En wie met de fiets op de trein wil, mag dat vanaf juli voor enkele maanden gratis. Bedoeling is zo het toerisme in eigen land te stimuleren nu velen niet ver zullen reizen. Ook het openbaar vervoer – dat door corona maar moeilijk op gang komt – krijgt zo een duwtje in de rug.

De lastenverlaging voor de bedrijven – die in het oorspronkelijke plan van de regering zat – heeft het ook gehaald. Bedoeling is dat alle bedrijven die in mei meer volk aan het werk had in vergelijking met de maand daarvoor drie maanden lang maar de helft van de bedrijfsvoorheffing moet betalen.