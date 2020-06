FC Kopenhagen wil meer dan tienduizend fans in Parkenstadion toelaten

De Deense topclub FC Kopenhagen heeft een plan klaar waarmee het ondanks de huidige coronacrisis meer dan tienduizend fans in het Parkenstadion, waar de Rode Duivels komend jaar een EK-groepswedstrijd zullen afwerken, wil verwelkomen, zo werd zaterdag bekendgemaakt.

Om dat te bewerkstelligen wil de club het stadion onderverdelen in 21 blokken van 500 zitjes. In totaal kunnen zo 10.500 fans in het stadion, een vierde van de normale capaciteit. Fans zouden op verschillende tijdstippen en via meerdere ingangen het stadion worden ingeloodst, om het risico op besmetting te beperken.

Momenteel zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen nog verboden in Denemarken. Maandag, wanneer de derde versoepelingsfase op gang komt, zal dat aantal waarschijnlijk opgetrokken worden tot 50, met uitzondering van massa-evenementen, die 500 toeschouwers zouden mogen verwelkomen. Binnen de Deense regering worden de debatten daaromtrent momenteel nog gevoerd. De competitiewedstrijd van zondag tussen de club uit de hoofdstad en Randers wordt vooralsnog achter gesloten deuren afgewerkt.