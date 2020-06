Viroloog Steven Van Gucht: “Ik kon wel ontploffen van kwaadheid als je mensen hoestend op de trein zag zitten. Nu is dat anders”

Steven Van Gucht (43) heeft eigenlijk diergeneeskunde gestudeerd. Daarna specialiseerde hij zich in de virologie: eerst bij dieren, vervolgens bij mensen. Het is een merkwaardige gedachte toch, dat de Belgische bevolking door de coronacrisis is geloodst door een veearts. “Oh, maar in de diergeneeskunde zijn we heel goed in het bestrijden van infectieziekten”, zegt Van Gucht opgewekt. Een gesprek over varkens, oversterfte (en de verantwoordelijkheid daarvoor), singles in lockdown en de huwelijksaanzoeken die hij krijgt sinds hij heeft verteld dat zijn buurvrouw soms voor hem kookt.