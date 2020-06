Red Bull Leipzig mag rekenen op schuldverlichting van 100 miljoen euro

RB Leipzig zal voor het boekjaar 2018/19 kunnen rekenen op een schuldverlichting ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro door sponsor Red Bull. Dat heeft de Bundesliga-club zaterdag gemeld.

“Het is een transactie die eigenlijk heel gewoon is”, verduidelijkte Florian Hopp, financieel directeur bij de club. “Het komt vooral voor in de privésector maar ook in het voetbal en de Bundesliga. Op het eerste gezicht lijkt het dat er voor Red Bull geen voordeel aan de actie zit, maar dat is niet het geval.”

Hopp verklaarde voorts dat het geen donatie was en dat Red Bull recht heeft op een preferent dividend. Hij gaf toe dat de transactie in coronatijden, die financieel wegen op voetbalclubs, welgekomen is, maar dat er in geen geval sprake is dat Leipzig nu plots 100 miljoen euro meer op zijn rekening heeft staan.

Leipzig klom uit de lagere reeksen van het Duitse voetbal op naar de Bundesliga, dankzij financiële steun van Red Bull-stichter Dietrich Mateschitz. Ook in de eerste afdeling speelt het team mee in de hoogste regionen.