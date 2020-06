Pletwals Bayern München raast maar door en is op weg naar nieuw record

In de Bundesliga blijft Bayern München onstopbaar. Het won met 2-4 van Bayer Leverkusen. Met nog vier matchen te gaan staat de Rekordmeister tien punten voor op Borussia Dortmund, dat wel nog in actie komt vandaag. Volgende week kan Bayern dus kampioen worden. Ook het record van 101 gemaakte doelpunt in één seizoen blijft in het vizier: Lewandowski en co zitten intussen aan 90.

Bayern had de voorbije seizoenen telkens verloren op het veld van Bayer Leverkusen en even zag het er slecht uit voor de bezoekers toen Alario na negen minuten de 1-0 maakte.

1-0 Leverkusen. Video: Eleven Sports

Maar Bayern speelde onverstoorbaar en op een kwartier tijd waren de rollen helemaal omgedraaid: eerst Coman, dan Goretzka en dan Gnabry scoorden. In de tweede helft kopte Lewandowski zijn 44ste treffer van het seizoen -over alle competities heen- binnen, een persoonlijk record. Leverkusen kwam amper in het spel voor en miste de geblesseerde Kai Havertz, spits in bloedvorm.

Borussia Dortmund speelt later vandaag, thuis tegen Hertha Berlijn. Afhankelijk van de resultaten van de Borussen deze en vorige week kan Bayern zich volgende week voor de dertigste keer tot kampioen kronen. Zowel Robert Lewandowski als Thomas Müller zullen daar niet bij zijn, zij liepen beiden tegen geel aan en en zijn geschorst voor de thuismatch van de volgende speeldag tegen Borussia Mönchengladbach. Müller deelde overigens wel zijn 19e en 20 assist van het seizoen uit. Hij nadert zo recordhouder Kevin De Bruyne, die in het seizoen 2014/15 bij Wolfsburg goed was voor 21.

Helemaal op eind viel nog een bijzonder doelpunt: het eerste van Florian Wirtz, die vlak voor tijd zijn eerste doelpunt maakte en met zijn 17 jaar en 34 dagen de geschiedenisboeken ingaat als jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga.

Coman 1-1. Video: Eleven Sports

1-2 Goretzka. Video: Eleven Sports

1-3 Gnabry. Video: Eleven Sports

1-4 Lewandowski. Video: Eleven Sports