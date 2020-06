OVERZICHT. ‘Black Lives Matter’-betogingen in Antwerpen, Luik, Sydney, Parijs, Berlijn, Londen, Manchester...

Op verschillende plekken in België en wereldwijd trekken mensen de straat op om hun sympathie te betuigen voor de Black Lives Matter-beweging en om systematisch racisme en politiegeweld aan te klagen. De aanleiding is de dood van George Floyd. Hij overleed nadat een agent minutenlang met zijn knie in zijn nek drukte. Een overzicht.

Luik

Zaterdag omstreeks 14 uur waren om en bij de 700 mensen verzameld in de buurt van het treinstation van Luik-Guillemins. Rond 15.30 uur is een groep van 250 personen richting het Sint-Lambertusplein gegaan, waar ze knielden voor het justitiepaleis.

De organisatoren kregen geen toelating van het stadsbestuur. Maar alles verloopt tot nog toe rustig en de autoriteiten laten begaan. Voorlopig is er geen enkele PV opgesteld.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Antwerpen

In Antwerpen is op de Groenplaats momenteel ook een protestactie aan de gang. Volgens de politie kwamen er om en bij de 500 personen betogen. Het stadsbestuur had geen toestemming gegeven, maar de politie gedoogde de opkomst.

Foto: Jtp

Foto: jtp

Foto: jtp

Zondag wordt in Brussel een Black Lives Matter-betoging georgeniseerd op het Poelaertplein aan het Justitiepaleis. Het stadsbestuur kondigde eerder al dat ze de betoging zullen “tolereren”.

LEES OOK. Stad Brussel “tolereert” dat Black Lives Matter-betoging zondag plaatsvindt

Australië

Tienduizenden Australiërs zijn zaterdag in heel het land de straat opgetrokken om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld, ondanks de consignes van de overheid naar aanleiding van de coronacrisis.

Betogers in Sydney. Foto: AFP

De betoging in Sydney kreeg last minute toelating. De rechtbank in de deelstaat New South Wales had vanwege de coronamaatregelen een verbod opgelegd, maar dat werd enkele minuten voor de start dus vernietigd door het hof van beroep. Veel betogers hadden mondmaskers aan en probeerden zo goed mogelijk afstand te houden.

In Melbourne, waar 5.000 mensen op straat kwamen, riskeerden ze boetes als er onvoldoende afstand was tussen de betogers. In Brisbane betoogden volgens de politie meer dan 10.000 mensen.

Betogers in Melbourne. Foto: AFP

Vrijdag had de Australische premier Scott Morrison de betogers nog gevraagd thuis te blijven. “Laat ons een betere manier vinden om onze emoties uit te drukken, zonder onze eigen gezondheid in gevaar te brengen.”

De betogers in Sydney droegen spandoeken mee met daarop “I can’t breathe”, een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij werd op 25 mei in Minneapolis omgebracht door verstikking door een blanke politieagent. Floyds dood bracht in de Verenigde Staten, maar dus ook elders in de wereld, een protestbeweging tegen racisme en politiegeweld op de been.

De organisatoren van de betogingen in Australië wilden ook het hoge aantal Aboriginals dat wordt opgesloten hekelen. De voorbije 30 jaar kwamen meer dan 400 Aboriginals om tijdens hun opsluiting.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AFP

Foto: AFP

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag protestacties en marsen ter nagedachtenis van George Floyd en tegen structureel racisme. Onder meer in Londen en Manchester zijn er betogingen aan de gang. Nog volgens BBC draagt het merendeel van de betogers mondmaskers en delen ze die ook uit.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Parijs

Ook in Parijs zijn er betogingen. Een duizendtal betogers zijn zaterdagmiddag bijeengekomen aan de Amerikaanse ambassade in Parijs. De betogers klaagden het politiegeweld aan in Frankrijk, ook al had de overheid het protest verboden.

Foto: AP

De ordediensten waren massaal ter plaatse aan de Place de la Concorde in Parijs, waar de ambassade gelegen is.

Later op de dag vindt er nog een actie plaats aan het Champ-de-Mars, die eveneens verboden is door de politieprefect van Parijs.

Bijeenkomsten van meer dan tien personen zijn er op dit moment niet toegelaten, vanwege het coronavirus.

Ook in andere Franse steden was er zaterdag Black Lives Matter-protest, in navolging van het protest in de VS dat ontstond als reactie op het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Duitsland

In Duitsland hebben zaterdag tienduizenden betogers geprotesteerd. Alleen al op de Alexanderplatz in Berlijn waren er volgens de politie 15.000 betogers, terwijl de organisatoren op een tiende hadden gerekend.

De Berlijnse politie moest op Twitter zelfs oproepen om niet langer naar het plein te komen. Het plein was “vol” 45 minuten nadat de betoging van start was gegaan.

Op luchtfoto’s die verspreid werden op sociale media waren grote menigtes te zien, gekleed in het zwart. Velen droegen bordjes waarin ze hun steun betuigden aan Black Lives Matter, de beweging die in de VS ontstaan is als reactie op racisme en geweld van politie tegen Afro-Amerikanen.

De organisatoren riepen op tot “stille betogingen” in heel Duitsland als eerbetoon aan George Floyd. De Afro-Amerikaanse man werd om het leven gebracht door een Amerikaanse politieagent op 25 mei.

Ook in 25 andere Duitse steden kwamen betogers op straat. In München zouden er zelfs 20.000 betogers opgedaagd zijn.

Foto: Carsten Koall/dpa

Foto: Carsten Koall/dpa

Foto: Carsten Koall/dpa

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE