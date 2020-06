Virton reageert met cynische brief aan BAS op beslissing om nutteloze match tegen Beerschot te herspelen: “Neem zeker zelf uw fluitje mee”

Het BAS besliste vrijdag dat de wedstrijd Virton-Beerschot herspeeld moest worden. Beerschot verloor die match met 1-0 na arbitraal mistasten en eiste een rematch. Die komt er dus, besliste het BAS, al is helemaal niet duidelijk wanneer. Virton reageert cynisch op de eigen website, met een open brief aan het BAS.

Beerschot verloor de match op Virton eind januari met 1-0, maar ref Arthur Denil had het enige doelpunt van de match nooit mogen goedkeuren. Na lang juridisch gehakketak kwam de zaak voor bij het BAS, dat vrijdag besliste dat de wedstrijd moet herspeeld worden. Die match is intussen compleet overbodig: Virton greep naast een proflicentie én Beerschot haalde de promotiefinale alsnog.

Genoeg redenen voor Virton om een open brief te publiceren:

“Proficiat, heren van het BAS.’

Gebaseerd op een pseudo-juridische redenering waar een kat haar jongen niet in vindt, zijn jullie erin geslaagd voetbal opnieuw uit te vinden: dankzij jullie en jullie kristallen bol -een non-verbaal signaal van de scheidsrechter dat achteraf anders wordt uitgelegd- zijn jullie erin geslaagd een replay op te leggen.

Deze vernieuwende manier van rechtspreken, waarvan geen enkele sportieve instantie op deze planeet de intelligentie en wijsheid heeft om ze te durven adopteren, is een zegen voor de voetbalbusiness: elke week zullen matchen herspeeld moeten worden, wat zorgt voor meer inkomsten (fans, televisiegeld, enzovoort). Net als in ‘Groundhog Day’ (een film over een dag die zich steeds weer herhaalt, nvdr) zullen kampioenschappen nooit eindigen. Het bier zal 365 dagen per jaar stromen, in schrikkeljaren zelfs meer! De online gokkantoren kunnen nieuwe weddenschappen uitschrijven: “Hoeveel matchen van deze speeldag zullen opnieuw moeten worden gespeeld omdat de arbiters (van het BAS) een beslissing van de arbiters (met korte broeken) annuleren? Tussen nul en twee? Tussen drie en vijf? Meer?”

Meneer Michel Zen Ruffinen, ex-topscheidsrechter, ex-secretaris generaal van de FIFA en zestien jaar vertegenwoordiger van de FIFA in het International Football Association Board (het wereldwijde toporgaan waar over de spelregels beslist wordt, regels waarvan jullie pretenderen dat ze geschonden werden), had jullie nochtans kristalhelder advies gegeven: natuurlijk had de ref beter kunnen doen en bracht hij de spelers in verwarring door spray te gebruiken voor de vrije trap, maar hij zei ook dat -gezien de ref de spelers van Virton niet had opgedragen te wachten- ze wel...mochten spelen. En wat geeft het als de spelers van Beerschot zich lieten vangen. Ook dat is voetbal: schurkenstreken uithalen (“glorie aan u, Maradona, tot in de eeuwigheid”).

Maar jullie besloten in een moment van helder- en dapperheid dat het te simpel was het advies van een topexpert te volgen, ook al had die zelfs de KBVB overtuigd: de match moet herspeeld worden!

Omdat we nu eenmaal de wet respecteren, die jullie trouwens met talent vertegenwoordigen, zal Virton aan de KBVB en de Pro League vragen de replay te programmeren. Die moet natuurlijk worden gespeeld voor de terugmatch tussen OHL en Beerschot. Daar kan Beerschot niet tegen zijn, want dat is wat het vroeg.

Eenmaal een datum vastligt (u zal zien, dat wordt heel gemakkelijk), laten we u die weten en nodigen we u natuurlijk voor deze historische ontmoeting.

ps: neemt u dan uw short, schoenen en een fluitje mee, voor als u zin krijgt scheidsrechters te worden