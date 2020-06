Wagen rijdt in op geparkeerde wagen: bestuurder vermoedelijk onwel geworden

Bredene - In de Antwerpenstraat in Bredene is een autobestuurder gewond overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig was gereden. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde rond 18 uur. De bestuurder van de Renault verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur. Mogelijk is de man onwel geworden, waardoor hij op de geparkeerde Peugeot reed. De brandweer en ook de mug-heli kwamen ter plaatse, omdat de oproep ‘ongeval met geknelde’ was. Het slachtoffer kon uiteindelijk op eigen krachten uit zijn wagen stappen, en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De Antwerpenstraat, een eenrichtingsweg, was een tijd afgesloten voor het verkeer. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Ook een derde auto deelde in de brokken.