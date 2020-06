Ook schoonbroer Khalid Bouloudo aangehouden in zaak rond gijzeling van tiener in Genk

In het onderzoek naar de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk heeft de Limburgse onderzoeksrechter zaterdag de 44-jarige Lahoussine El Haski, de schoonbroer van het vermoedelijke brein Khalid Bouloudo, aangehouden en opgesloten. Persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket heeft de aanhouding van de veertiger zaterdag bevestigd.

Lahoussine El Haski, een islamtheoloog, was vroeger een leidend figuur binnen de terreurorganisatie GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain). De GICM zou achter de aanslagen in Madrid en Casablanca hebben gezeten. El Haski kreeg zeven jaar cel, maar nadien werd dat vonnis ongedaan gemaakt. De Belgische Staat werd achteraf zelfs veroordeeld tot het betalen van 6.500 euro schadevergoeding aan Lahoussine, omdat het Europees Hof voor de rechten van de Mens in Straatsburg oordeelde dat hij een oneerlijk proces had gekregen. Samen met Bouloudo richtte hij in Neeroeteren (Maaseik) de omstreden moskee Attawasol op, na te zijn afgescheurd van de El Hidaya moskee. Zijn 39-jarige echtgenote Samira, de zus van Khalid Bouloudo, zit ook achter de tralies wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de ontvoering en gijzeling van de Genkse minderjarige. Het Limburgse parket heeft de onderzoeksrechter bijkomend gevorderd voor de tenlastelegging criminele organisatie.

De jongen werd in de nacht van 20 op 21 april door vier tot vijf gemaskerde personen, in Nederlandse politie-uniformen, met geweld meegenomen uit de ouderlijke woning. De bende eiste vervolgens 5 miljoen euro losgeld. Na de betaling in twee schijven van in totaal 330.000 euro werd de jongen na 42 dagen gevangenschap op Pinkerstermaandag kort na middernacht vrijgelaten. Als bij wonder stelde de jongen het redelijk goed. Hij zou op drie verschillende locaties hebben verbleven, mogelijk ook in de ouderlijke woonst van Bouloudo’s ouders in Maaseik, die momenteel in Marokko verblijven. Ze waren voor de ramadan naar Marokko afgezakt, maar konden door de coronacrisis niet terugkeren.

Gedurende het onderzoek hebben de speurders ook minderjarigen opgepakt. Het gaat onder meer om de 16-jarige zoon van El Haski. Ook de echtgenote van El Haski is aangehouden. De minderjarige is volgens het parket van Limburg ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Die besliste om de minderjarige in een jeugdinstelling te plaatsen. Ook een andere zus van Bouloudo en haar dochter zouden in het gijzelingsdossier zijn opgepakt.