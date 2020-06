Axel Witsel en Thorgan Hazard gunnen Bayern München titel nog niet na nipte zege tegen Hertha Berlijn

Dankzij een 1-0 overwinning tegen Hertha Berlijn blijft Borussia Dortmund op zeven punten van leider Bayern München -al moet er met nog vier matchen te spelen nog een wonder gebeuren om Bayern van een dertigste titel te houden.

Bij Dortmund stond Witsel voor het eerst sinds de herneming na de coronabreak in de basis. De Rode Duivel miste de eerste twee duels door een blessure en was daarna twee keer invaller, onder meer in de verloren topper tegen Bayern. Ook Hazard kreeg een basisplaats van coach Lucien Favre.

Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio startten in de basiself bij Hertha.

Voor hun onderlinge duel maakten de spelers van beide teams een statement tegen racisme. Ze verzamelden rond de middencirkel en gingen zo’n minuut lang op de knie zitten.

Hertha Tribute. Video: Eleven Sports

Dortmund, nog steeds zonder goudhaantje Erling Haaland (knie), kwam in het lege Signal Iduna Park na 57 minuten op voorsprong via verdediger Emre Can, die een assist van Julian Brandt tegen de netten knalde. Kort daarvoor had Jadon Sancho op aangeven van Hazard een huizenhoge kans op de 1-0 laten liggen.

Tien minuten voor het einde mochten Witsel en Hazard gaan rusten. Lukebakio was al tijdens de pauze in de kleedkamer gebleven.

Met nog vier speeldagen te gaan volgt Dortmund met 63 punten op zeven eenheden van Bayern München. Hertha is negende met 38 punten.