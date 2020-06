Oudere betoger krijgt duw van agenten, valt en bloedt uit het oor: agenten aangeklaagd voor zware geweldplegingen

Het gerecht in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, heeft twee politieagenten aangeklaagd die een oudere betoger in de stad een duw hebben gegeven, waardoor die gewond raakte. Ze worden beschuldigd van zware geweldpleging, berichten Amerikaanse media zaterdag. De twee pleitten zelf onschuldig op de rechtszitting.

De agenten hadden de man, die bij een demonstratie donderdag na het uitgaansverbod nog op straat was, een stevige duw gegeven. Op videobeelden was te zien dat de man ten val kwam en roerloos bleef liggen, waarna er zich een plas bloed vormde rond zijn hoofd.

De agenten werden in eerste instantie geschorst. De burgemeester van Buffalo, Byron Brown, en de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, veroordeelden de feiten. Maar verschillende politieagenten uit Buffalo steunden nadrukkelijk hun twee collega’s.

Al dagen zijn er in vele Amerikaanse steden protesten tegen racisme, politiegeweld en sociale onrechtvaardigheid. Aanleiding is de dood van de Afro-Amerikaanse man George Floyd bij een brutale politie-interventie op 25 mei in de stad Minneapolis. Sommige protesten mondden uit in rellen en plunderingen.