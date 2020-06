Washington maakt zich op voor “mogelijk grootste manifestatie ooit” tegen racisme en politiegeweld

In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn zaterdag duizenden betogers de straat opgetrokken om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Mogelijk is dit ‘de grootste manifestatie ooit’, klinkt het in lokale media. Een lokale politiechef, Peter Newsham, bevestigt dat sentiment al noemt hij geen exacte aantallen. Een woordvoerder van burgmeester Muriel Bowser heeft aangekondigd dat de avondklok ook vandaag niet geldt.

In de omgeving van het Witte Huis hielden betogers bordjes vast met daarop boodschappen als ‘Stop racisme nu’ of ‘Ik kan niet meer ademen’, verwijzend naar de laatste woorden van Afro-Amerikaan George Floyd, toen een politieagent een knie in zijn hals drukte. Er is voorlopig geen melding van schermutselingen. Ook de afgelopen dagen verliepen de manifestaties rustig.

Foto: REUTERS

Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel mensen op de been zijn. Volgens lokale televisiezenders zou het gaan om tien- tot honderdduizenden betogers.

Volgens een reporter van The New York Times is de sfeer er uitgelaten en positief. Bij CNN tonen manifestanten zich strijdvaardig. “Dit moet opgelost worden met wetten en nieuwe precedenten”, klinkt het bij de zender. “Het moet ook groeien in de geesten van de mensen opdat we die onderliggende raciale bias loslaten. Dit wordt niet opgelost met enkele betogingen.”

Foto: AP

Ook elders in de VS opnieuw protest

Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Los Angeles en Philadelphia, waren er zaterdag weer betogingen. Rellen en plunderingen zijn er de jongste tijd veel minder dan bij het begin van de betogingen. Washington heeft zich ontwikkeld tot het epicentrum van het protest - ook omdat een deel van de woede gericht is tegen president Donald Trump.

Trump heeft de dood van Floyd, die op 25 mei omkwam bij bruut politiegeweld in de stad Minneapolis, al meermaals veroordeeld en het recht op vreedzaam protest benadrukt. Maar er wordt hem verweten dat hij geen helder standpunt inneemt tegen racisme en onvoldoende begrip opbrengt voor de woede over discriminatie en onrechtvaardigheid in het land.

