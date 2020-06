Cercle Brugge komt met nieuw voorstel voor volgend seizoen: Jupiler Pro League met twintig ploegen

Spelen we volgend seizoen met twintig in plaats van zestien ploegen in de Jupiler Pro League? Cercle Brugge wil dat voorstel alvast op tafel leggen op de Algemene Vergadering van de Pro League komende vrijdag.

Lange tijd leek het erop dat de hoogste klasse van het voetbal volgend seizoen met achttien in plaats van zestien ploegen zou worden afgewerkt, maar op 15 mei werd er gestemd om met zestien ploegen te spelen, weliswaar met afgeslankte play-offs. Club Brugge was na 29 speeldagen kampioen, Waasland-Beveren zakte en OHL en Beerschot moesten in een onderling duel uitmaken wie promoveert.

Maar na die stemming regende het procedures bij het BAS en bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Daarom wil Cercle Brugge op de Algemene Vergadering van de Pro League voorstellen om vanaf volgend seizoen naar 20 clubs te gaan -een idee dat het al langer verdedigt. Dat zou betekenen dat Waasland-Beveren niet zakt en Beerschot, OHL, Westerlo en Union stijgen. Die competitieformule met 20 zou geen play-offs hebben, één ploeg zou rechtstreeks zakken en de voorlaatste zou barragematchen spelen tegen een club uit 1B. Dat 1B zou uit veertien teams bestaan, waaronder acht belofteploegen. Dit systeem zou zeker twee seizoenen lang in voege blijven. Om het voorstel te doen slagen, is een tweederde meerheid nodig.

Cercle wil ook af van het meervoudig stemrecht: in de huidige verdeling hebben de vijf grote clubs (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) drie stemmen, de elf andere eersteklassers twee en de clubs uit 1B één. Het wil ook drie onafhankelijke bestuurders aan de Raad van Bestuur van de Pro League toevoegen.