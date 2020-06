Organisatoren van beurzen, conferenties en events vragen dringend perspectief: “80.000 jobs in gevaar”

“Beste politici, geef ons tegen 15 juni zicht op het najaar of er zullen drama’s gebeuren in een sector met 80.000 jobs.” De organisatoren van beurzen, evenementen en conferenties luiden met een campagne in de krant en op sociale media de alarmbel nu er op de Veiligheidsraad “opnieuw” niets over hen werd gezegd. “Zijn ze ons vergeten? Alles heropent of krijgt perspectief, maar over ons wordt met geen woord gerept. Terwijl net wij twee à drie maanden tijd nodig hebben om een heropening voor te bereiden.”