Wereldwijd betogingen tegen racisme, ook in Antwerpen: “Wie zich niet aan de coronamaatregelen hield, is aangesproken”

De dood van George Floyd, de zwarte man die omkwam door politiegeweld, blijft wereldwijd protest uitlokken. Ook bij ons: zaterdag verzamelden honderden mensen zich in Antwerpen, en ook in Luik was er een Black Lives Matter-manifestatie. “Over het algemeen hielden manifestanten zich aan de social distance.” De grootste betoging werd verwacht in Washington.

Zo’n vijfhonderd tot zevenhonderd deelnemers trokken zaterdag naar de Antwerpse Groenplaats om er te protesteren tegen racisme. Aanleiding daarvoor is de dood van Amerikaan George Floyd, die op 25 mei stierf door verstikking nadat een blanke agent zijn knie minutenlang in zijn nek duwde.

De manifestatie in Antwerpen als gevolg daarvan was eigenlijk verboden door de coronacrisis, maar enkel de twee organisatoren kregen een GAS-boete. Zij hadden de deelnemers op voorhand opgeroepen om voldoende afstand te houden. Dat gebeurde ook volgens de lokale politie. “Wie zich niet aan de coronamaatregelen hield, is aangesproken. Maar over het algemeen hielden de manifestanten zich aan de social distance.”

Antwerpen. Foto: JTP

Hetzelfde in Luik, waar zo’n zevenhonderd mensen op straat kwamen: het stadsbestuur gaf geen toelating voor de massabijeenkomst, maar de manifestatie verliep rustig. Op zondag is van 15 tot 16.30 uur een betoging gepland op het Brusselse Poelaertplein aan het Justitiepaleis. Op het Facebookevenement lieten al meer dan 8.000 mensen weten dat ze aanwezig zullen zijn. Burgemeester Philippe Close “tolereert” het massa-evenement, ook al mogen door de coronamaatregelen geen grote groepen samenkomen: “Er was positief overleg met de organisatoren die openstonden voor een alternatieve invulling van de betoging. Het wordt een statische manifestatie.”

Grootste betoging in Washington

Berlijn. Foto: EPA-EFE

Ook in buuranden wordt betoogd tegen racisme. In Berlijn kwamen op één plein volgens de politie al 15.000 betogers samen, tien keer meer dan verwacht. Ook aan de Amerikaanse ambassade in Parijs demonstreerden zo’n duizend betogers, ondanks een verbod. En in Utrecht waren vrijdagavond al 3.500 mensen op straat gekomen, veel meer dan de verwachte zeshonderd deelnemers.

Parijs. Foto: AFP

Londen. Foto: AP

In Londen dreigde een betoging met tienduizenden deelnemers volgens de Britse krant Daily Mail uit de hand te lopen toen een agent gewond raakte. De politie kwam ook tussen toen in Downing Street fakkels over de veiligheidspoorten werden gesmeten. Het overgrote deel van de manifestatie verliep wel vreedzaam.

Verder kwamen in Australië tienduizenden op straat. Daar was de betoging in Sydney – in tegenstelling tot de manifestatie in Melbourne – wel toegelaten. Betogers droegen mondmaskers en hielden afstand.

Maar de allergrootste betoging stond gepland in Washington D.C., waar zaterdagavond onze tijd – lokaal was het iets na de middag – al duizenden mensen samenkwamen. Verwacht was dat zo’n 100.000 à 200.000 demonstranten zouden opdagen. De voorbije dagen verliepen de betogingen daar al vreedzaam.