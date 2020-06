Tekort op Vlaamse begroting al 6,5 miljard

Niet alleen de federale begroting ontspoort, ook het gat in de Vlaamse begroting wordt alleen maar groter. Het tekort in Vlaanderen is ondertussen al opgelopen tot 6,5 miljard euro, blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Twee maanden geleden was dat nog zo’n 2,5 miljard minder, maar door de coronacrisis loopt de factuur serieus op.

Niet alleen de hinder- en compensatiepremies kosten veel geld. De regering-Jambon richtte ook een noodfonds van 300 miljoen euro op om getroffen sectoren te helpen. Maar vooral de federale dotaties slaan een flink gat in de begroting. Nu de economie volgens het Planbureau en de Nationale Bank ongekend hard gaat krimpen (dit jaar -10,6 procent) en de inkomsten voor de federale overheid serieus gaan dalen, zal ook Vlaanderen veel minder geld krijgen. Het zou gaan om 2,1 miljard euro.

“De uitdaging op korte termijn is via het economisch herstelplan de economie weer de nodige zuurstof te geven, en op lange termijn moeten we kijken hoe we het structurele tekort aanpakken, want deze crisis heeft gevolgen voor meerdere jaren.”, zegt de minister. (fem, blg)