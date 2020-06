Weer premies voor zonnepanelen

De Vlaamse regering gaat vanaf volgend jaar weer een premie invoeren voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist. De maatregel komt er omdat de terugdraaiende elektriciteitsmeter straks wordt vervangen door een digitale meter en het rendement van zonnepanelen daardoor verkleint. En daarom kiest minister Demir opnieuw voor subsidies. Die waren ondertussen al een vijftal jaar afgeschaft. De nieuwe premie kan tot 1.500 euro oplopen en is enkel bedoeld voor kleinere installaties op bestaande woningen van voor 2014. De hoogte ervan is wel afhankelijk van de grootte van de installatie. Omdat het rendement van zonnepanelen elk jaar vergroot, dalen de subsidies wel stelselmatig. De Vlaamse regering voorziet voor volgend jaar al 32 miljoen euro voor de maatregel.

Ook voor middelgrote zonne-installaties komt er trouwens een nieuw ondersteuningssysteem. Kmo’s, scholen, lokale overheden en dergelijke zullen via een projectoproep een aanvraag tot steun kunnen indienen voor middelgrote zonne- en windprojecten. Dat systeem komt in de plaats van de groenestroomcertificaten, waarbij de financiële steun over een periode van 10 jaar gespreid wordt uitbetaald en via de elektriciteitsfactuur wordt doorgerekend aan de eindconsument. In het nieuwe systeem komt het geld dus uit de begroting, en halen alleen de beste projecten het. Daarvoor voorziet de regering in 2021 zo’n 25 miljoen.(fem, blg)