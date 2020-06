1 op 7 Vlamingen wil deze zomer niet op reis

Driekwart van de Vlamingen heeft nog geen vakantieplannen gemaakt voor komende zomer. Dat blijkt uit een enquête van VAB bij 8.000 Vlamingen. 1 op de 7 Vlamingen wil komende zomer hoe dan ook nog niet met vakantie of stelt reisplannen zelfs uit tot wanneer er een coronavaccin beschikbaar is.

Vlak nadat premier Sophie Wilmès vorige woensdag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad aankondigde dat er vanaf 8 juni opnieuw gereisd kan worden in eigen land en dat de grenzen voor Europeanen op 15 juni weer opengaan, bevroeg VAB 8.000 Vlamingen online over hun vakantieplannen. Voorbarig voor veel Vlamingen, zo blijkt: driekwart heeft nog geen vakantie gepland of zag de oorspronkelijke reisplannen door het coronavirus in het water vallen.

Op weekend in eigen land

Maar de wil is er wel, besluit VAB. Vier op de tien Vlamingen geeft aan uitstappen te willen doen of op weekend te willen gaan in eigen land. Vooral voor 56-75-jarigen is dat het geval. Opvallend: amper 37 procent zou een uitstapje naar de Belgische Kust overwegen. 42 procent overweegt Wallonië, iets meer dan de helft wil liever naar andere plaatsen in Vlaanderen op vakantie.

De helft van de Vlamingen hoopt komende zomer naar een buurland te kunnen reizen. Nederland en Frankrijk zijn daar het populairst, gevolgd door Duitsland en Luxemburg. Een op de drie heeft de intentie om iets verder te reizen, naar Spanje, Oostenrijk, Italië of de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Reizen buiten Europa staan echter nog niet meteen op de radar: slechts een op de twintig ondervraagden overweegt een verre reis deze zomer.

Te Vroeg

Voor een op de zeven Vlamingen komt te zomervakantie nog te vroeg. Zij geven aan zeker niet te zullen reizen deze zomer, of zelfs pas wanneer er een vaccin voor het coronavirus ontwikkeld is. Bij 66- tot 75-jarigen is dat aandeel het grootst: liefst een op de vijf blijft deze zomer thuis.