Tienduizenden betogers in de VS tegen bruut politiegeweld en racisme, Trump wilde 10.000 militairen inzetten

Dertigduizend mensen protesteerden zaterdag tegen racisme en bruut politiegeweld, tienduizenden demonstranten kwamen ook vreedzaam samen in Washington D.C. rond Witte Huis, bijna twee weken na de moord op George Floyd.

Een enorme opkomst in Chicago tijdens de Black Lives Matter-betoging. Burgemeester Lori Lightfoot had de stad deels afgezet, bruggen laten openstaan, maar toch wist de massa zich te manoeuvreren door de stad. Vreedzaam riepen ze op tot een grondige hervorming van het politiekorps.

Chicago Foto: AP

“Hier met z’n allen samen zijn, verschillende rassen tezamen, we zijn het verschil aan het maken, we brengen verandering”, zegt Savannah Wilbourn in de Chicago Sun-Times. “Ik was gechoqueerd zoveel mensen te zien.”

“Mensen denken dat je zwart moet zijn om de Black Lives Matter-beweging te steunen, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt Wilbourn, zelf Afro-Amerikaans. “Je hebt gewoon de juiste mindset nodig om dit te begrijpen.”

Ook in Washington D.C. was er protest. En dit al de negende dag op rij. Meer dan tienduizend protestanten stapten op. Van overal in het land kwamen ze naar de hoofdstad van de VS afgezakt. Opvallend weinig militairen waren op straat, in tegenstelling tot voorgaande protesten, schrijft The Washington Post.

Washington D.C. Foto: Photo News

Het had anders kunnen zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump wilde deze week 10.000 militairen inzetten in diverse steden om demonstraties tegen politiegeweld de kop in te drukken. Minister Mark Esper van Defensie en topgeneraal Mark Milley voelden daar niets voor en wezen het voorstel van de hand, aldus een hoge defensiemedewerker. Dat melden CBS News en CNN.

Tijdens de demonstraties bleef The Donald tweets versturen vanuit het Witte Huis. Hij deelde opnieuw een bericht van een dag ervoor waarin hij burgemeester Muriel E. Bowser, een democraat, beschreef als “grof, incompetent en op geen enkele manier gekwalificeerd om een ​​belangrijke stad als Washington, D.C. te leiden”. Later hekelde hij de opkomst en beweerde dat deze veel kleiner was dan verwacht.

Een heel ander verhaal van Joe Biden, voormalig Amerikaanse vicepresident en Trumps’ Democratische uitdager bij de presidentsverkiezingen. Die heeft beloofd, in een opiniestuk in de Los Angeles Times, het racisme in zijn land aan te pakken en te zullen vechten voor een politiehervorming. “Indien ik verkozen word, wil ik binnen de 100 dagen een nationale politiecommissie in het leven roepen”, klinkt het.

Overal ter wereld trokken gisteren mensen de straat op om hun sympathie te betuigen voor de Black Lives Matter-beweging en om systematisch racisme en politiegeweld aan te klagen. Ook bij ons, o.a. in Antwerpen en Brussel.

700 mensen op de Groenplaats in Antwerpen Foto: RR

