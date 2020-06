Trump zou VS-troepen willen weghalen uit Duitsland: “Relatie met VS ingewikkeld”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft de relatie met de Verenigde Staten bestempeld als “ingewikkeld”. Maas betreurt het dat de Amerikaanse president Donald Trump het besluit zou hebben genomen 9.500 militairen weg te halen uit Duitsland, zo zei hij tegen Bild am Sonntag.

“Mocht een deel van de Amerikaanse troepen zich terugtrekken, dan nemen we daar kennis van. We waarderen de samenwerking met de Amerikaanse strijdkrachten die zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Die samenwerking is in het belang van beide landen”, aldus Maas. “We zijn goede partners in de overzeese samenwerking. Maar, het is wel ingewikkeld.”

Eerder zaterdag meldde de Wall Street Journal dat Trump het ministerie van Defensie opdracht zou hebben gegeven om troepen weg te halen uit Duitsland. Het Witte Huis bevestigt het nieuws vooralsnog niet.