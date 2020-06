Een getuige zegt dat ze Maddie McCann zag in een Duits VW-busje, zoals dat van Christian Brueckner

Een getuige vertelt hoe ze Madeleine McCann heeft zien instappen in het opvallende witgele Volkswagen-busje, weken nadat ze door haar ouders als vermist werd opgegeven. het zou om dezelfde camper gaan als die van Christian Brueckner.

In een politiedossier, dat The Mail on Sunday kon inkijken, beschrijft een getuige hoe de kleine Madeleine een restaurant in de Portugese kustplaats Alcossebre verliet vooraleer ze in het busje stapte van een onbekende man.

De opmerkelijke getuigenis is één van de tientallen, die binnenkwamen de eerste week van het onderzoek, in 2007. Toen werd er geen rekening mee gehouden. Maar vandaag krijgt die tip toch een heel andere betekenis, nu de Duitse pedofiel Christian Brueckner (43) vorige week werd geïdentificeerd als hoofdverdachte in de zaak.

Christian Brueckner, hoofdverdachte in de zaak McCann. Foto: RR

Britse rechercheurs zijn ervan overtuigd dat Brueckner ten tijde van de verdwijning woonde in zijn aftands VW T3 Westfalia-camper in het Portugese resort Praia da Luz. Destijds drong politierechercheur John Hughes eropaan zowel bij de Spaanse als Duitse politie om de gegevens van het busje te checken. Het blijft nog steeds onduidelijk welke controles toen werden uitgevoerd.

“Operation Task”

Operation Task luidt de naam van het politierapport. Letterlijk: “Een beller heeft melding gemaakt van een mogelijke waarneming van Madeleine McCann, 11.00 uur, 28 mei 2007.”

“Locatie, restaurant Tunnels, in een oud kasteel in de streek Cap Y Corp, Alcossebre, Spanje. Ze werd gezien met een man in een Volkswagen-busje.”

“We vragen de Spaanse politie de locatie te controleren op cameratoezicht of getuigen. We vragen Duitse voertuigdetails. Kan het voertuig worden opgespoord, gestopt en gecontroleerd worden.”

Brueckner iets meer dan 3 kilometer verwijderd van Maddie

Vorige week bleek dat Brueckner slechts 3,6 kilometer verwijderd was van het vakantieappartement waar Madeleine in mei 2007 verdween. Voormalige buren zeiden dat hij vaak sliep in zijn witgele busje.

De Duitse politie zei dat er toen al aanwijzingen waren dat Brueckner het busje of een Jaguar model XJR 6 met een Duitse nummerplaat had kunnen gebruiken om de misdaad te plegen en riep op om te helpen bij de wagens op te helpen opsporen.

Detectives zeggen dan weer dat Brueckner de dag na de verdwijning van Madeleine de Jaguar opnieuw registreerde op naam van Alexander Bischof, die in Augsburg Duitsland woont, hoewel het voertuig Portugal nooit heeft verlaten.

De Jaguar werd op een andere naam geregistreerd. Foto: Photo News

Ook bleek dat Brueckner de VW-bestelwagen in 2015 voor 5.600 euro verkocht aan een Duitse landgenoot die een onofficiële schroothoop in het Silves-gebied van de Algarve runt. Portugese politieagenten hebben het voertuig in 2019 in beslag kunnen nemen. “De politie zei dat ze het busje nodig hadden als onderdeel van het onderzoek”, aldus de toenmalige eigenaar. “Het was allemaal heel plotseling. Er was op dat moment niets op de tv of in de kranten over de zaak.”

“Ik weet niet zeker of ik het ooit terug zal krijgen, maar als blijkt dat Christian iets te maken heeft met de verdwijning van Madeleine, dan wil ik het niet terug. Het zou niet kloppen.”

