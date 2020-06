Man wil knappe cheerleaders opblazen, maar hij raakt zelf zijn hand kwijt

De 23-jarige Cole Carini wordt ervan verdacht een bom ontwikkeld te hebben om “knappe cheerleaders” mee te vermoorden. Maar dat plannetje draaide verkeerd uit, toen hij zijn eigen hand verloor.

Carini meldde zich op 2 juni in het Clinch Valley Medical Center in het Amerikaanse Richlands. Hij was zwaar toegetakeld, miste een hand en in zijn gezicht en hals zaten granaatscherven. Zijn andere hand had niet meer alle vingers. Volgens Carini een ongelukje, met zijn grasmaaier. Maar daar geloofde de politie niets van, aangezien hij al eerder veroordeeld was voor het maken van explosieven.

Toen de rechercheurs bij de residentie aankwamen voor een onderzoek vonden ze een bloedspoor dat helemaal liep van een rode minibus op de oprit naar de voordeur van het huis tot helemaal boven in zijn slaapkamer op de tweede verdieping.

Daarnaast werden er ook pvc-buizen, stukjes lont en lege flessen waar explosieve stoffen in hadden gezeten gevonden. Ook werd er een verfrommelde brief aangetroffen, waarin gesproken werd over een bomaanslag in een winkelcentrum en het doden van cheerleaders.

In het epistel werd verwezen naar Elliot Rodger, die in 2014 zes mensen doodschoot en 14 anderen verwondde. Rodger schreef een manifest waaruit bleek dat hij boos was op vrouwen.

Na zijn raid in 2014 werd de 22-jarige Rodger dood teruggevonden in zijn auto Foto: Photo News

Na deze schietpartij ontstond er een beweging van mannen die zich afgewezen voelden door het vrouwelijk geslacht. Of Carini dit ook voelde en daarom de bom ontwikkelde, moet nog blijken. De afgelopen jaren werd deze beweging aan 53 doden gelinkt, zo weet de Britse krant The Daily Mail.

De groep preekt de zogenaamde incel-ideologie. Incel staat voor “Involuntary celibates”, oftewel onvrijwillig celibatairen. Niet alle incels zijn gewelddadig, maar dodelijke vrouwenhaters zijn wel regelmatig incel gebleken: zoals Nikolas Cruz die op zijn school in Florida veertien leerlingen doodschoot, en dus ook Elliot Rodger, in het Californische Santa Barbara, door incels ‘The Supreme Gentleman’ genoemd.

Cole Carini is gearresteerd en moet zich over een paar dagen voor de rechter verantwoorden