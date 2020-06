Twee schapen doodgebeten in Duffel, deze beelden wijzen op de vijfde wolf in Vlaanderen

In een weide in Duffel zijn zaterdagnamiddag twee schapen doodgebeten. Andere beestjes werden verwond. Het eerste onderzoek wijst in de richting van een nieuwe wolf, bevestigt het Agentschap Natuur en Bos. Op een nabijgelegen akker werden ook pootafdrukken gevonden. “Wellicht gaat het om het vijfde exemplaar in Vlaanderen. Dat brengt het totale aantal op elf in ons land”, zegt Jan Loos van de vzw Landschap, de natuurvereniging achter de campagne Welkom Wolf.

Een schapenhouder in Duffel vond zaterdag twee van zijn dieren dood in de wei. Zijn andere schapen hadden bijtsporen.

Een expert van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos kwam ‘s avonds ter plaatse om uitsluitsel te geven dat het om een wolf ging. De eerste vaststellingen wijzen alvast in die richting, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel. “De ingewanden van de dieren waren onaangeroerd, wat een typisch vraatbeeld is voor de wolf. Ook een pootafdruk in een naburige akker wees in de richting van de wolf.”

DNA-onderzoek

Het agentschap benadrukt wel dat enkel het DNA-onderzoek definitief uitsluitsel kan brengen. Op de resultaten daarvan is het enkele weken wachten.

Maar de kans dat een wolf de dader is, is groot, zegt wolvenkenner Jan Loos van vzw Welkom wolf. “Zo zijn er intussen verschillende beelden opgedoken, waarop de wolf te zien is. Daarop kan je duidelijk zien hoe een wolf door een weide met paarden loopt, een weide die grenst aan de weide waarop de schapen stonden.” De wolf heeft wellicht ook een veulen willen aanvallen, maar is dan verjaagd door de merrie. “Meteen besef je ook dat een volwassen paard niets te duchten heeft van een wolf, wel omgekeerd. Paarden kunnen een dodelijke trap uitdelen en wolven weten dat.”

Video opgedoken waarop wolf in Duffel wordt weggejaagd door twee paarden. Video: Welkom Wolf

Op doortocht

Volgens Loos is de wolf op doortocht vanuit het Nederlandse ’s-Hertogenbosch en komt hij over het Albertkanaal, via een brug, overgestoken naar Duffel. “We baseren ons daarvoor op recente aanvallen op schapen in het Nederlandse Noord-Brabant”, zegt hij. “Daar lijkt de rust nu teruggekeerd.”

Lang zal hij niet blijven, vermoedt Loos. “Als hij in de streek blijft, zal hij sterven. Voor het beest is er te weinig natuur om te overleven. Wilde dieren, die hij kan aanvallen, zijn er niet, dus kan hij niet anders dan schapen en andere dieren aanvallen.”

“Uiteindelijk zal het dier vertrekken en weer verder zwerven. Naar waar? Dat blijft koffiedik kijken. Logischerwijs trekt hij meer naar het zuiden, waar hij meer voedsel zal vinden. Al kan het evengoed naar het oosten zijn.”

Veel schade

Hoe langer de wolf blijft, hoe meer schade hij zal aanrichten, aldus nog Loos. “Houders van schapen en geiten gaan nog bange dagen tegemoet”, vertelt hij. Aan diereneigenaars in de omgeving wordt aangeraden om schrikdraad te plaatsen. “Schrikdraad is de enige afdoende manier om schapen, geiten en ander huisvee te beschermen tegen wolven. Meteen zijn ze dan ook beschermd tegen aanvallen van loslopende honden, want die maken nog altijd veel meer slachtoffers dan wolven.”

De nieuwe wolf in Duffel zou intussen het vijfde exemplaar in Vlaanderen zijn, meer bepaald in de provincie Antwerpen. En dit in minder dan een half jaar tijd. “ Op 31 maart werd nog een wolf gespot die vanuit Nederland kwam en in Herentals de brug over het Albertkanaal overstak. Later op de dag werd hij gefotografeerd in Herenthout en Wiekevorst”, vertelt Loos. “Twee wolven zitten intussen in Limburg, August en Noëlla. Zij kregen intussen ook de welpjes. De drie anderen zwerven rond.” In Wallonië zijn er al zeker zes, wellicht acht gespot. “In de Hoge Venen zit er zelfs een nest wolven.”

Wolvin Noëlla heeft geworpen: opnieuw wolvenwelpjes in Limburg. Video: TV Limburg

LEES OOK. ‘Big brother’ in Limburgse bossen: overheid zet alles op alles om Noëlla en haar welpjes te beschermen

Dat de wolf steeds vaker opduikt, is een goeie zaak voor het ecosysteem, besluit Loos. “De wolven staan aan de top van de voedselketen. Zij zullen op termijn een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. In Limburg bijvoorbeeld zullen ze de everzwijnpopulatie onder controle kunnen houden.”

Wie mogelijk een wolf heeft gezien kan dat steeds melden op de website welkomwolf.be. Voor meer informatie over beschermingsmaatregelen, wijst het agentschap naar de website natuurenbos.be.