Cijfers stabiliseren, afgelopen 24 uur kwamen er 154 besmettingen bij, 15 patiënten stierven

De voorbije 24 uur zijn in ons land opnieuw 154 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. De dag ervoor waren het er nog 165. En dat is goed nieuws, de algemene trends blijven dalen, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Met de 154 nieuwe besmettingen komt het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis in ons land op 59.226 te staan. Het aantal besmettingen ging deze week omhoog: woensdag werden er 70 nieuwe infecties gemeld, donderdag 82, vrijdag 140 en gisteren 165. “Wellicht zijn de cijfers ietsje hoger omdat er meer testresultaten binnenkomen van de labo’s op het eind van de week”, zegt viroloog Steven Van Gucht, die werkt voor het gezondheidsinstituut Sciensano dat de nieuwe statistieken bekendmaakte. “Maar de algemene trend blijft dalend. En dat is goed.”

In totaal liggen er nu nog 571 patiënten in de ziekenhuizen, opnieuw minder dan gisteren. Van die patiënten liggen er 111 op intensive care of 10 minder de voorbije 24 uur. Nog 69 mensen worden beademd, dat is een daling van 22. Verder zijn intussen in totaal 16.291 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

Er werden 15 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9.595. Van die 15 doden, overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum.

Tot slot wordt er ook uitgebreid getest. Het totaal aantal afgenomen tests is 935.670, waarvan 11 850 tests in de laatste 24 uur zijn gemeld.