Motorrijder zwaargewond bij verkeersongeval in Kessel-Lo

Leuven - In de Zavelstraat in Kessel-Lo is zaterdagavond een motorrijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de Leuvense lokale politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur, toen de motorrijder om een nog onduidelijke reden ten val kwam. De man werd buiten bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, aldus de Leuvense politie: “Er werden geen andere personen aangetroffen die bij het ongeval betrokken waren. Om uitsluitsel te geven of er alcohol of drugs in het spel waren, werd een arts gevraagd een bloedstaal af te nemen van de bestuurder van de motor.”