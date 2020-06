Moeder en kind slachtoffer van CO-intoxicatie in Ganshoren

Brussel / Ganshoren - In de Brusselse gemeente Ganshoren zijn zaterdagavond een moeder en haar 9-jarig kind het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Oorzaak was een slecht werkende waterverwarmer die in een hermetisch afgesloten badkamer hing.

De hulpdiensten kregen zaterdagavond een oproep uit de Sippelberggaarde in Ganshoren nadat een vrouw het bewustzijn had verloren in haar badkamer. Al snel rees het vermoeden dat er sprake was van een CO-intoxicatie en dat vermoeden werd bevestigd eenmaal de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Zowel de vrouw als haar kind werden naar het ziekenhuis overgebracht. Het kind had slechts een lichte intoxicatie opgelopen maar de moeder was er erger aan toe.

“Oorzaak was een slecht werkende waterverwarmer en een hermetisch afgesloten badkamer”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Ik herhaal graag nog eens de basisregels voor het vermijden van een CO-vergiftiging. Een conform apparaat, geplaatst en onderhouden door een erkende technieker, een correcte evacuatie van de verbrandingsgassen en aanvoer van verse lucht.”