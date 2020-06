NMBS schiet gratis Railpass af: “Geen overleg en niet veilig”, bevoegd minister Bellot (MR) reageert

NMBS-baas Sophie Dutordoir haalt uit op sociale media naar de beslissing van de superkern gisteren om iedere inwoner een gratis Rail Pass van de NMBS te bezorgen. Dat dat zonder overleg is gebeurd, maakt haar kwaad. “Wij hebben dagelijks contact met haar, het was dus niet nodig dat ze dit zou tweeten”, reageert de woordvoerder van mobiliteitsminister François Bellot (MR).

Het was een opmerkelijke maatregel in het ondersteuningsplan dat de superkern gisteren bekendmaakte. Iedereen in ons land krijgt een Rail Pass van de NMBS voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Ook de vergoeding die wordt gevraagd om een fiets mee op de trein te nemen wordt tijdelijk geschrapt.

Maar de NMBS schiet het initiatief af.“Dat de Belgische regering het gebruik van het openbaar vervoer als duurzaam transportmiddel bij de bevolking opnieuw wil promoten is een goede zaak”, schrijft Dutordoir op Twitter. “De manier waarop gisteren zonder enig overleg een beslissing is genomen, stelt evenwel zeer ernstige vragen.”

“Wat met sanitaire veiligheid?”

“Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel”, klinkt het nog in de tweets. “De NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen.”

De NMBS-baas wijst er verder nog op dat de logistieke en financiële aspecten van deze regeling dringend uitgeklaard moeten worden.

“We hadden het graag op voorhand geweten, en dat was niet het geval”, reageert ook NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Maandenlang hebben we gewerkt aan een veiligheidsplan voor onze reizigers. Het is niet de bedoeling dat dat plan nu getorpedeerd wordt. Als zo’n Rail Pass er komt, vragen we hulp voor de populaire toeristisch lijnen naar de kust. Als die overbezet geraken, moeten we oplossingen hebben. Volgende week is daarover overleg.”

Waarom de overheidsinstantie niet geconsulteerd werd, daar heeft Crols het raden naar. Volgens justitieminister Koen Geens (CD&V), één van de leden van die superkern, is dat de taak van de bevoegde minister zelf. “En moest die de NMBS niet op de hoogte hebben gesteld, dan steken wij de hand in eigen boezem.”

“Persoonlijke uitspraak van Dutordoir”

Volgens mobiliteitsminister François Bellot was er wel degelijk contact. “Sophie Dutordoir spreekt zich hier persoonlijk uit, we zijn ook op de hoogte van haar vragen en bekommernissen want we staan dagelijks in contact met haar. Op zich was het dus niet nodig te tweeten”, aldus woordvoerder Jasper Pillen. “Bovendien is dit een akkoord van de ‘10’. We zijn daarvan op de hoogte gebracht en er zal nu bekeken worden op welke manier dit zal georganiseerd worden.”

Minister Koen Geens: “Belangrijk voor ons is het toerisme, dat ten tijde van de coronacrisis zwaar onderbenut bleef, weer op de rails te krijgen. Zonder dat we daarbij de veiligheid uit het oog verliezen. Het devies is: niet te zot uit ons eigen kot, maar toch de mensen weer aan het consumeren krijgen.”