Man opgepakt door politie nadat hij Black Lives Matter-betoging verstoort als ‘blackface’

De anti-racismebetoging in het Canadese Toronto werd zaterdag even verstoord. Op Nathan Phillips Square waagde een man zich in de massa als ‘blackface’. De zwart geschminkte man werd vervolgens opgepakt wegens het verstoren van de orde.

De man in kwestie, wiens identiteit niet bekend is, kreeg meteen de wind van voren. Verschillende protesteerders gingen verbaal de confrontatie met hem aan. “Als ik dit op mijn gezicht wil dragen, dan moet ik dat kunnen”, klonk het verweer van de man. Ondertussen probeerde de politie de gemoederen te bedaren, al dat bleek niet eenvoudig. Vooral toen een gefrustreerde demonstrant een flesje water in het gezicht van de zwart geschminkte man wierp, dreigde de situatie te ontsporen. Om verdere escalatie te vermijden, werd de man uiteindelijk onder applaus opgepakt.

bekijk ook

Justin Trudeau gaat op de knieën tijdens anti-racismebetoging, maar niet iedereen is overtuigd van zijn oprechtheid

New Yorkse agenten geschorst nadat ze 75-jarige man ruw tegen de grond duwen tijdens betoging

Meisje (9) krijgt luid applaus van omstanders na emotionele speech tijdens Black Lives Matter-betoging